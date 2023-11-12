Компьютеры
08:15, 12 ноября 2023
1 мин.

Вот за это просят 200 тыс руб. Сервисный центр ежемесячно чинит сотни оплавленных портов RTX 4090

Эпопея с видеокартами Nvidia GeForce RTX 4090, страдающими от расплавленных разъемов питания, продолжается. Мастер из NorthridgeFix, занимающийся устранением последствий выхода из строя разъемов, утверждает, что ежемесячно ремонтирует около сотни видеокарт GeForce RTX 4090.

reggie_gakil

reggie_gakil

В недавнем видеоролике, опубликованном на YouTube, ремонтник продемонстрировал пугающий объем карт, требующих внимания, подчеркнув тем самым широкое распространение проблемы. Далее он рассказал о сильном запахе горелых разъемов во время ремонта.

Изначально Nvidia объясняла расплавление разъемов тем, что пользователи не до конца вставляли их в гнезда, однако опыт ремонтника противоречит этому, свидетельствуя о более глубоком дефекте конструкции.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой неработоспособности видеокарт, требуют ответов и ищут решения этой можно уже сказать «постоянной» проблемы с GeForce RTX 4090.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2080764
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.