Вот за это просят 200 тыс руб. Сервисный центр ежемесячно чинит сотни оплавленных портов RTX 4090

В недавнем видеоролике, опубликованном на YouTube, ремонтник продемонстрировал пугающий объем карт, требующих внимания, подчеркнув тем самым широкое распространение проблемы. Далее он рассказал о сильном запахе горелых разъемов во время ремонта.

Изначально Nvidia объясняла расплавление разъемов тем, что пользователи не до конца вставляли их в гнезда, однако опыт ремонтника противоречит этому, свидетельствуя о более глубоком дефекте конструкции.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой неработоспособности видеокарт, требуют ответов и ищут решения этой можно уже сказать «постоянной» проблемы с GeForce RTX 4090.