Компьютеры
Опубликовано 19 февраля 2024, 10:30
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Встроенная графика в Ryzen 7 8700G оказалась не хуже бюджетной видеокарты RX 580 8 ГБ

Эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays узнал, есть ли смысл покупать Ryzen 7 8700G с встроенной графикой Radeon 780M вместо видеокарты RX 580 8 ГБ. Для этого он запустил сборки с разгоном и без в 1080p в 20 современных проектах.
Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

RX 580 8 ГБ вышла в 2017 году, и на тот момент она считалась лучшей по соотношению цены и качества. Но есть ли смысл её брать сейчас вместо нового процессора Ryzen 7 8700G со встройкой Radeon 780M.

Так, в Avatar: Frontiers of Pandora в 1080p с DX12, графикой Low, FSR3 Quality удалось в среднем с RX 580 без разгона и с разгоном получить 39 к/с, с 780M — 34 к/с без разгона и 37 к/с с разгоном. При активации FSR3+FG показатели стали следующими: 73 к/с (RX 580 без разгона) и 74 к/с (RX 580 с разгоном), 59 к/с (780M без разгона) и 63 к/с (780M с разгоном).

В Counter Strike 2 в Full HD с DX11, Very High средний FPS равнялся около 95 к/с (RX 580 без разгона), около 96 к/с (RX 580 с разгоном), около 102 к/с (780M без разгона) и 107 к/с (780M с разгоном).

С этими и другими результатами вы можете подробнее ознакомиться ниже на изображениях.

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Вывод

Результаты тестирования показывают, что в целом RX 580 в некоторых играх значительно быстрее, чем Radeon 780M, в некоторых — медленнее, а какие-то игры вообще с ней не запускаются. К примеру, Alan Wake 2 с RX 580 будет идти с 2−3 к/с. Но одна только видеокарта RX 580 потребляет энергии больше, чем Ryzen 7 8700G вместе со встроенной графикой. В целом в современных играх Radeon 780M идёт с разницей в 5% от производительности RX 580. Кроме того, вы можете разогнать как RX 580, так и графику Ryzen 7 8700G.

Автор:Егор Ларионов
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