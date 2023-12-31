Всё, что известно о «супервидеокартах» Nvidia: линейка RTX 40 Super

RTX 4080 SUPER:

Обладает быстрой памятью GDDR6X с пропускной способностью 23 Гбит/с, обеспечивая прирост пропускной способности на 3% по сравнению со своим собратом, не относящимся к серии SUPER. Тактовая частота немного выше, что обеспечивает средний прирост производительности на 3−5%. Сохраняется 320-ваттный ТГП, а цена ожидается в районе $ 1000-$ 1100.

RTX 4070 Ti SUPER:

Значительный скачок в производительности на 15% в среднем за счет увеличения объема памяти GDDR6 до 16 ГБ (против 8 ГБ в модели без SUPER). Нацелена на соперничество с Radeon RX 7900 XT при потенциально более низкой цене.

RTX 4070 SUPER:

Имеет солидный 14-процентный прирост производительности по сравнению с не-SUPER, благодаря чуть более высоким тактовым частотам и новому разъему питания CEM 5.1 Gen5. В качестве памяти используется 12 ГБ GDDR6X, но ТГП увеличен до 220 Вт.

И если верить инсайдам, RTX 4070 Ti SUPER поступит в продажу 17 января, 4070 SUPER — 24 января, а 4080 SUPER — 31 января. Однако официальный анонс фанаты ждут на CES 2024.