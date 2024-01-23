Windows 11 перевели в текстовый режим и ужали всего до 100 МБ

Он преобразовал Windows 11 в чисто текстовый формат, уменьшив размер установочного образа до менее чем 100 МБ.

Эта уникальная версия Windows 11 работает в режиме MS-DOS, запускаемом через Windows 10, и взаимодействует исключительно через командную строку. Пользователи могут выполнять только команды и запускать пакетные файлы.

После установки, все каталоги Windows 11 занимают около 1.91 ГБ. Несмотря на удаление графического интерфейса пользователя и многих функций, разработчик отмечает, что скорость работы системы остается довольно низкой.

Стоит отметить, что NTDEV не предоставил образ ISO или инструкции по уменьшению размера, так что это скорее экспериментальный проект, чем практическое решение.