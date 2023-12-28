Южнокорейская индустрия микросхем вернулась к жизни: поставки и производство взлетели

В ноябре наблюдался ошеломляющий рост производства микросхем на 42% по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с начала 2017 года. Это был не единичный случай: поставки взлетели на 80%, чего не наблюдалось с конца 2002 года. Это замечательное возрождение — не только хорошая новость для Южной Кореи, но и для всей индустрии в целом.

Но это возрождение — не просто игра цифр. ИИ, следующий «рубеж технологической эволюции», находит свой путь к южнокорейским «чипмейкерам». Промышленность активно внедряет ИИ в свои производственные процессы, стремясь оптимизировать эффективность и стимулировать разработку.

Однако темное облако опасений все еще не рассеялось. На мировом рынке полупроводникового оборудования доминируют иностранные гиганты, что вызывает опасения по поводу потенциальной зависимости и ограниченного контроля. Тем не менее, перспективы производства чипов на основе ИИ остаются огромными и способны еще больше продвинуть Южную Корею вперед.