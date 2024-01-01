Затяните пояса: цены на SSD резко вырастут в 2024 году

Из-за чего такой скачок?

Виновата флэш-память NAND. Цены уже выросли с июля 2023 года, но производители, такие как Samsung, SK hynix и Micron, хотят поднять их еще выше, чтобы наконец-то получить прибыль после нескольких месяцев убытков.

Как высоко они поднимутся?

Повышение на 50% вернет цены к уровню июля 2021 года.

Что вы можете сделать?

Действуйте быстро, если вам нужен твердотельный накопитель. Цены только растут. Рассмотрите альтернативные варианты хранения данных, например жесткие диски, для менее важных данных. Ищите подержанные устройства или делайте покупки на разных площадках в поисках лучших цен.

И помните, что этот скачок цен не должен длиться вечно. В долгосрочной перспективе здоровая индустрия памяти означает светлое будущее для SSD и, возможно, еще более быстрое снижение цен.