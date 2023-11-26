250 тысяч рублей: из-за GTA Online и мошенников на школьника оформили кредит

Мошенник, будучи модератором сервера, пригрозил приостановить работу аккаунта подростка, обвинив его в использовании пиратской версии GTA. В панике Вова поделился трансляцией экрана своего смартфона и попал вскоре под шквал банковских кодов аутентификации.

Мошенники быстро оформили крупный кредит и даже сняли 50 000 рублей. Теперь расследованием этого шокирующего киберпреступления занимаются настоящие полицейские.