Игры
00:00, 26 ноября 2023
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250 тысяч рублей: из-за GTA Online и мошенников на школьника оформили кредит

У 17-летнего геймера выманили реальные деньги, во время игры в GTA Online. Хитрый модератор обманул Вову П., как пишет Mash, оформив за него кредит на 250 000 рублей. Ограбление было совершено 9 ноября, когда Вова радостно перемещался по криминальному миру игры.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Мошенник, будучи модератором сервера, пригрозил приостановить работу аккаунта подростка, обвинив его в использовании пиратской версии GTA. В панике Вова поделился трансляцией экрана своего смартфона и попал вскоре под шквал банковских кодов аутентификации.

Мошенники быстро оформили крупный кредит и даже сняли 50 000 рублей. Теперь расследованием этого шокирующего киберпреступления занимаются настоящие полицейские.

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