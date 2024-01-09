Игры
10:30, 09 января 2024
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34 млн человек: Steam установил новый рекорд числа одновременных пользователей на платформе

Steam, неожиданно, установил очередной рекорд по количеству одновременно подключенных пользователей, приблизившись к отметке в 34 млн человек.

Ferra.ru

Ferra.ru

Интересный факт: из этих почти 34 млн пользователей, более 10 млн активно участвовали в игровом процессе, что означает, что примерно две трети подключенных игроков занимались на платформе чем-то иным, кроме игр.

Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда Steam впервые преодолел рубеж в 10 млн активных игроков.

На пике популярности оказалась игра Counter-Strike 2, собравшая более 1.2 млн юзеров. За ней следуют такие хиты, как Dota 2 с более чем 730 тыс игроков, PUBG: Battlegrounds (556 тыс) и Baldur's Gate 3 от Larian с более чем 287 тыс одновременных игроков.

Особенно впечатляет стойкость GTA V от Rockstar, которая, несмотря на свой возраст, заняла шестое место с более чем 213 тыс игроков.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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