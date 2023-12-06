Актёр, озвучивавший одного из главных персонажей GTA, высоко оценил трейлер игры

По мнению Люка, игра будет отличной, трейлер вышел очень эффектным и поразил актёра. Он считает, что это «крутая» работа, но из-за слива был уверен, что перед ним не оригинальный трейлер, а фейк — фанатская версия. Но в то же время Люк, как он сам рассказал, понял, что перед ним не фанфик, а настоящая работа Rockstar, потому что трейлер «чертовски хорошо поставлен».

«Когда мне впервые пришло уведомление, то я подумал что это не может быть правдой. Но когда я его посмотрел, то сразу понял, что это явно не фанатская работа. Уж больно чертовски хорошо он был поставлен и снят. Стало ясно — это не фейк», — восторженно заявил Нед Люк.