Apple Arcade догнал крупнейшие онлайн-сервисы игр по количеству пользователей

Apple Arcade — сервис подписки на мобильные игры за $6,99 в месяц, аналогичный таким гигантам, как Steam и Nintendo Switch Online. Еженедельная аудитория этих сервисов составляет 11% всех американских геймеров, тогда как Apple Arcade пользуются 10%.

Apple Arcade предоставляет игры для iPhone, iPad, Mac. Аналитики отмечают, что многие игры на сервисе являются эксклюзивом, а компания постоянно добавляет новые функции. И по результатам сервис от Apple уже обошёл платформы Ubisoft+ (5%) и GeForce Now от Nvidia (4%).