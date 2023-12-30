Apple сделала ставку на гейминг, в чем ей помогут собственные процессоры

Apple Silicon изменил всё. «Теперь каждый Mac с Apple Silicon может запускать AAA-игры», — заявляет Гордон Кеппел, менеджер по маркетингу Apple. Семейства M1, M2 и M3 высвободили чудовищную мощность CPU и GPU, создав «десятки миллионов компьютеров, готовых к играм».

Но дело не только в грубой силе. Apple Silicon может похвастаться унифицированной платформой, упрощающей разработку и прокладывающей путь для игр на разных устройствах. «Как только игра создается для одной платформы, ее легко перенести на две другие», — объясняет Лиланд Мартин. Ярким примером является Resident Evil Village, которая сначала вышла на Mac, а затем плавно перекочевала на iPhone и iPad".

Даг Брукс, еще один «мастер» маркетинга Apple, раскрывает секрет: «Игры были фундаментальной частью дизайна Apple Silicon». Эти чипы тщательно разработаны для обеспечения сбалансированной производительности, рассчитанной не только на игры, требовательные к GPU, но и на общую нагрузку. И что самое приятное? Apple не жалеет мощности. Последние достижения M3, такие как динамическое кэширование, трассировка лучей и затенение сетки, доступны во всей линейке.

Это лишь фрагмент полной версии статьи. Обязательно ознакомьтесь с подробным отчётом Inverse, чтобы узнать больше интересных и сочных деталей о игровом рынке Apple.