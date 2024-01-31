AyaNeo анонсировала складные карманные консоли в стиле легендарной Nintendo DS

Линейка включает в себя модели Flip DS и Flip KB, оснащенные процессорами AMD Ryzen 7840/8840U и поддержкой до 32 ГБ памяти LPDDR5X. Стартовая цена устройств установлена на отметке в $699.

Серия Flip отличается своим складным дизайном «ракушка», предлагая пользователям более компактный размер без необходимости размещения центрального экрана в рукоятке контроллера.