AyaNeo анонсировала складные карманные консоли в стиле легендарной Nintendo DS
VideoCardz.com
Линейка включает в себя модели Flip DS и Flip KB, оснащенные процессорами AMD Ryzen 7840/8840U и поддержкой до 32 ГБ памяти LPDDR5X. Стартовая цена устройств установлена на отметке в $699.
Серия Flip отличается своим складным дизайном «ракушка», предлагая пользователям более компактный размер без необходимости размещения центрального экрана в рукоятке контроллера.
Flip DS оснащен двумя экранами, в то время как Flip KB предлагает полноценную физическую клавиатуру для управления. Обе модели поддерживают USB4 и OCuLink, обещая высокую производительность для мобильного гейминга.
Основной экран предлагает размер в 7 дюймов с частотой обновления 120 Гц, используя IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей.
В модели DS дополнительный 3.5-дюймовый экран с разрешением 960 × 960 пикселей дополняет основной, также используя IPS-панель. Системы будут доступны с 16 или 32 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения 512 ГБ или 2 ТБ.
AyaNeo обещает начать отгрузку устройств с Ryzen 7 7840U в марте 2024 года, а модели на базе 8840U станут доступны к концу апреля 2024 года.