Игры
Опубликовано 31 января 2024, 11:15
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AyaNeo анонсировала складные карманные консоли в стиле легендарной Nintendo DS

AyaNeo представила новую серию устройств Flip, вдохновленную легендарной консолью Nintendo DS.
VideoCardz.com

VideoCardz.com

Линейка включает в себя модели Flip DS и Flip KB, оснащенные процессорами AMD Ryzen 7840/8840U и поддержкой до 32 ГБ памяти LPDDR5X. Стартовая цена устройств установлена на отметке в $699.

Серия Flip отличается своим складным дизайном «ракушка», предлагая пользователям более компактный размер без необходимости размещения центрального экрана в рукоятке контроллера.

VideoCardz.com

VideoCardz.com

Flip DS оснащен двумя экранами, в то время как Flip KB предлагает полноценную физическую клавиатуру для управления. Обе модели поддерживают USB4 и OCuLink, обещая высокую производительность для мобильного гейминга.

Основной экран предлагает размер в 7 дюймов с частотой обновления 120 Гц, используя IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

VideoCardz.com

VideoCardz.com

В модели DS дополнительный 3.5-дюймовый экран с разрешением 960 × 960 пикселей дополняет основной, также используя IPS-панель. Системы будут доступны с 16 или 32 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения 512 ГБ или 2 ТБ.

AyaNeo обещает начать отгрузку устройств с Ryzen 7 7840U в марте 2024 года, а модели на базе 8840U станут доступны к концу апреля 2024 года.

Автор:Булат Кармак
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