Благодаря утечке из GTA V стало известно об отменённых проектах издателя

Из файлов следует, что Rockstar так и не реализовала DLC для GTA V. Скорее всего, речь идёт о CNC (режиме Cops 'n' Crooks). Официального релиза этой контентной части не было, но, по словам инсайдера Джейсона Шрайера, при внедрении этого DLC геймеры были бы разделены на два лагеря: одни получили бы возможность играть за полицию, другие — за бандитов. Но после ряда политических событий в США от планов отказались.

Также стало известно, что издатель рассматривал возможность выпуска второй части нашумевшей Bully. Эта игра была включена в релизный проект, но многие продукты были выпущены, а вторая часть Bully так и осталась в планах.