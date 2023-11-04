Blizzard выпустила первое расширение для Diablo IV с «невиданным ранее классом»

Подробностей по этому поводу мало. Известно, в основном от инсайдеров, что действие развернётся в регионе под названием Наханту и «будет вращаться вокруг судьбы Мефисто и его планов на Санктуарий».

Появятся новые датамайны («раскопки» данных), предлагающие новые цепочки заданий, новое снаряжение и высокоуровневые активности, новый класс под названием «Рождённый духом», а также систему наёмников, позволяющую вводить в игру NPC-персонажей, которые не находятся под контролем геймера, сражаться вместе с главным героем.