Опубликовано 01 февраля 2024, 12:00
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Блогер: экран Steam Deck OLED выгорает через 750 часов работы
YouTube-блогер The Phawx провёл стресс-тест экрана портативной консоли Steam Deck OLED. В ходе теста блогер выяснил, что при интенсивной нагрузке OLED-экран консоли выгорает через 750 часов, или 31 день.
Steamdeck.com
По мнению блогера, в обычных условиях экран гаджета выдержит нагрузку более длительное время, но геймерам, собирающимся использовать консоль по максимуму, нужно обратить внимание на слишком малый ресурс.
The Phawx включил консоль на отображение одного и того же изображения в течение 750 часов, в ходе которых яркость подсветки менялась с 400 до 1000 нит, режим отображения — между SDR и HDR. Визуально матрица осталась неповреждённой, но при увеличении яркости в разных областях дисплея потускнели пиксели, которые подверглись самой большой нагрузке. В результате в местах повреждения пикселей начали появляться остаточные изображения. А при воспроизведении HDR-контента проблема проявлялась наиболее выражено.