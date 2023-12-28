Что под капотом портативки Steam Deck: анализ показал скрытые функции
Глубоко в сердце вашего Steam Deck скрывается мощный, разработанный на заказ чип под названием Van Gogh. YouTube-блогер High Yield и фотограф Fritzchens Fritz представили снимки «внутренностей» и увлекательный анализ этого загадочного процессора.
Petar Vukobrat
Снимки представляют собой подробную «карту» Van Gogh, раскрывающую расположение и назначение каждого компонента. Интересно, что сам GPU представляет собой нечто большее, чем просто вычислительные блоки (CU); около половины его размера отведено под другие функции, такие как обработка текстур и растеризация.
Но Van Gogh хранит интригующий секрет. Значительная часть его площади, около 13%, похоже, занята скрытой мощью: движком обработки компьютерного зрения (CVPE). Это специализированное оборудование, которое можно найти в AR-гарнитуре Magic Leap 2, потенциально может открыть удивительные возможности для Steam Deck — если выйдет получить к нему доступ.
Вот тут-то и завязывается интрига. В новой модели Steam Deck OLED используется более компактный 6-нм чип под названием Sephiroth. Сравнение его размеров с Van Gogh намекает на то, что в Sephiroth было удалено что-то важное, и High Yield подозревает, что это CVPE. Значит ли это, что оригинальные Steam Deck скрывают в себе что-то?
Ответ, к сожалению, остается окутанным тайной. Отключила ли AMD CVPE физически или с помощью программного обеспечения? Смогут ли моддеры использовать его потенциал, даже если он предназначен для другого мира, например AR? Только время и энтузиасты смогут ответить на этот вопрос.