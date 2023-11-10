Дефицит нынче: Valve не скоро выпустит Steam Deck 2.0 из-за нехватки чипов
На 16 ноября Valve анонсировала презентацию консоли Steam Deck OLED. Но это не полноценная новая версия устройства. Поэтому в плане компании начать работу над вторым поколением консоли.
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Но для этого пока нет подходящих чипов. Как отметил инженер по аппаратному обеспечению Valve Язан Альдехайят, вендор хочет создать такую консоль, которая будет существенно мощнее, но без потери в автономности. Концептуально такое устройство можно назвать Steam Deck 2.0.
Для запуска производства понадобится и новая «начинка», которой ещё нет в распоряжении Valve. С одной стороны, это ообъясняется дефицитом комплектующих, тем более инновационных, с другой — время для таких разработок ещё не пришло.
Поэтому второе поколение консоли придётся ждать как минимум два года, а может быть, и дольше. Определённости в этом пока нет.