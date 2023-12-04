Игры
20:15, 04 декабря 2023
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Для PlayStation 5 выпустят геймпад с сенсорным экраном и подсветкой

Sony работает над новой версией своего контроллера DualSense, которая может включать в себя уникальные функции, улучшающие игровой процесс.

Onur Binay / Sony

Onur Binay / Sony

Согласно недавно обнародованному патенту, новый контроллер будет способен предоставлять подсказки в игре, освещая кнопки, плечевые триггеры и аналоговые стики.

Экспериментальный геймпад будет оснащен сенсорным экраном вместо традиционной сенсорной панели, который также будет использоваться для отображения подсказок управления в сочетании с подсветкой кнопок.

Эта технология, хотя и не гарантирует коммерциализации, указывает на интерес Sony к созданию более доступных игровых решений.

Выпущенный в конце 2020 года вместе с PlayStation 5, DualSense уже предложил ряд значительных улучшений по сравнению с предшественником DualShock 4, включая поддержку тактильной обратной связи и адаптивных триггеров, а также замену порта microUSB на USB-C.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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