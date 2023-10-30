Игры
17:15, 30 октября 2023
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Движение персонажей в GTA 6 будет неотличимо от реальной жизни

Grand Theft Auto 6 обещает предложить игрокам более разнообразные и реалистичные анимации благодаря уникальной системе, которую используют разработчики.

Ferra.ru

Ferra.ru

Патент, поданный компанией Take-Two Interactive, материнской компанией Rockstar Games, был обнаружен пользователем тематического форума.

В документе описывается система анимации, включающая в себя библиотеку мелких блоков для движений персонажей, которые можно комбинировать различными способами для создания широкого спектра движений.

Это приведёт к более разнообразным и реалистичным анимациям. Количество возможных вариантов даже для самых простых из них, таких как ходьба, будет огромным, так как анимации будут естественно изменяться в зависимости от погодных условий и так далее.

Особенностью новенькой системы, которую подчеркнул обнаруживший её пользователь, является то, что технология будет использоваться и для NPC (неигровых персонажей), что потенциально сделает Grand Theft Auto 6 одной из самых погружающих в атмосферу игр в открытом мире.

Отметим, что дата выхода долгожданного тайтла пока не подтверждена, но предполагается, что игра будет выпущена не позднее марта 2025 года.

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