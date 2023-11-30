Экран карманной консоли Steam Deck OLED разогнали до 120 Гц
Энтузиасты смогли модифицировать экран Steam Deck OLED, увеличив частоту его обновления до 120 Гц.
Wccftech
Кастом, названный «Steam Deck Refresh Rate Expander», доступен для скачивания онлайн. Он расширяет возможности обновления экрана до 70 Гц для стандартной LCD-модели и до 120 Гц для моделей OLED от BOE и SDC.
Отмечается, что модификация пока не была протестирована на моделях с панелями Samsung.
По последним данным, новая версия Steam Deck работает без сбоев, хотя при частоте обновления выше 110 Гц могут возникать проблемы с яркостью и гаммой.
При этом увеличение частоты обновления экрана почти не влияет на продолжительность работы аккумулятора, что делает эту модификацию привлекательной для стриминга игр, инди-проектов и старых игр, способных поддерживать высокие кадровые частоты на спецификациях устройства.