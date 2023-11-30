Энтузиаст создал по-настоящему компактную PlayStation 5, которая еще меньше, чем PS5 Slim

Несмотря на уменьшенные размеры по сравнению с оригинальной моделью, многие отмечают, что консоль все еще остается довольно громоздкой.

Однако автор YouTube-канала Not From Concentrate взялся за создание собственной PS5 Slim, которая действительно заслуживает звания «компактной».

Энтузиаст спроектировал новый корпус и заменил многие внутренние компоненты консоли, превратив ее в устройство, больше напоминающее мини-ПК. На передней панели девайса красуется светящийся логотип PlayStation, а также специальные подставки для двух контроллеров DualSense.

В процессе модификации, автор также заменил систему охлаждения, отказавшись от массивного кулера PS5 в пользу радиатора и более тонкого вентилятора.

Несмотря на то, что кастомная консоль нагревается сильнее оригинала, это все ещё не какие-то критические значения.

Он также заменил блок питания. Внутри от оригинальной консоли осталась только плата с чипами. Привод не поместился в новый корпус, поэтому было создано внешнее решение.