Энтузиаст создал по-настоящему компактную PlayStation 5, которая еще меньше, чем PS5 Slim
В ноябре 2023 года Sony выпустила обновленную PlayStation 5, прозванную в народе PS5 Slim.
YouTube
Несмотря на уменьшенные размеры по сравнению с оригинальной моделью, многие отмечают, что консоль все еще остается довольно громоздкой.
Однако автор YouTube-канала Not From Concentrate взялся за создание собственной PS5 Slim, которая действительно заслуживает звания «компактной».
Энтузиаст спроектировал новый корпус и заменил многие внутренние компоненты консоли, превратив ее в устройство, больше напоминающее мини-ПК. На передней панели девайса красуется светящийся логотип PlayStation, а также специальные подставки для двух контроллеров DualSense.
В процессе модификации, автор также заменил систему охлаждения, отказавшись от массивного кулера PS5 в пользу радиатора и более тонкого вентилятора.
Несмотря на то, что кастомная консоль нагревается сильнее оригинала, это все ещё не какие-то критические значения.
Он также заменил блок питания. Внутри от оригинальной консоли осталась только плата с чипами. Привод не поместился в новый корпус, поэтому было создано внешнее решение.