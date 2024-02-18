Epic возвращается на арену: свой магазин и Fortnite придут на iOS в ЕС

В 2020 году Apple отключила аккаунт Epic после того, как разработчик игры предложил собственную систему оплаты в приложении Fortnite в обход высоких комиссионных Apple. Это спровоцировало судебное разбирательство по поводу монополии на магазины приложений, в котором ни одна из сторон не одержала окончательной победы. Однако теперь, когда DMA вступил в силу, заставив Apple ослабить контроль над экосистемой iOS, Epic успешно восстановила свои привилегии.

Генеральный директор Epic Тим Суини признает шаг Apple жестом «доброй воли», но продолжает критиковать новую политику компании. Несмотря на снижение платы для разработчиков, использующих альтернативные способы оплаты и магазины приложений, Суини утверждает, что такая структура по-прежнему ущемляет конкуренцию.