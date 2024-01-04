Еще один рекорд Steam в 2023 году: более 14 000 новых игр

Начиная с 2014 года, благодаря таким инициативам, как Steam Greenlight и Steam Direct, на платформе наблюдается стабильный рост числа релизов из года в год. Фактически, в 2023 году на Steam вышло больше игр, чем за все первое десятилетие ее существования.

И знаете что? Поток игр не собирается замедляться. В первый же день 2024 года на платформе появилось 36 новых игр. Хотя разработчики заслуживают похвалы за свой неуемный энтузиазм, геймерам, возможно, понадобится спасательный плот и хорошо организованная электронная таблица, чтобы ориентироваться в этом постоянно расширяющемся океане.

При таком количестве игр, претендующих на ваше внимание, самым ценным инструментом для вас будет поиск и алгоритмы платформы.