Если Sony отключит устаревшие сервисы, дисководы в PS5 Slim перестанут работать
Пользователь соцсети Х под ником Does It Play поднял проблему работы дисководов в консолях PlayStation 5 Slim, если Sony отключит онлайн-сервисы, связанные с устройствами.
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Does It Play отметил, что когда присходит сброс настроек, консоль всегда требует зарегистрировать комплектный дисковод в сети. И если Sony отключит онлайн-сервисы — так компания поступает со всеми устаревшими продуктами, — дисководы просто перестанут работать, потому что пользователи не смогут зарегистрировать и активировать устройства.
А ещё более актуальной проблема станет, когда «PlayStation 5 Slim полностью заменит стартовые ревизии консолей». Причём касается это и консолей с дисководами, и без них.
«Это определённо плохая новость. Впрочем, мы надеемся, что Sony рассмотрит эту проблему и решит её в будущем. Проблема станет ещё актуальнее, когда PlayStation 5 Slim полностью заменит стартовые ревизии консолей и в магазинах не останется моделей со встроенным дисководом», — прокомментировали слова Does It Play в издании Wccftech.