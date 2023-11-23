Фанатам радость: названа дата выхода сборника всего контента для Cyberpunk 2077

В сборник войдут бесплатные DLC, переработанные системы, новые виды оружия, а также дополнение Phantom Liberty, для которого российские энтузиасты выпустили ИИ-версию русской озвучки, а издатель грозил судом и блокировкой.

Продажи нового сборника начнутся 5 декабря, цена тайтла в США составит $60, или примерно 5,3 тысячи рублей. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition будет доступен в физической и цифровой версиях для ПК и консолей PS5 и Xbox Series.

«В сборник входит бесплатное обновление 2.0, в котором были переработаны многие системы, например, деревья навыков, бой на машинах, искусственный интеллект врагов и полиции, а также добавлены различные новые виды оружия, транспорта и одежды», — рассказали в компании.