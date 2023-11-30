Игры
12:45, 30 ноября 2023
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Фотосравнение: как сильно графика в GTA 6 отличается от GTA 5

В мире видеоигр наступает новая эра визуального совершенства, и в центре этого прогресса находится Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.

Ferra.ru

Ferra.ru

Недавно появившееся сравнение, представленное пользователем под ником lmk_nathan42915, демонстрирует поразительные улучшения в графике новой игры в сравнении с предыдущими хитами компании, включая GTA V.

Сравнение ночных сцен из GTA V и утекшей ранней версии GTA 6 показывает, что даже в предварительной альфа-версии игры освещение и визуальные эффекты значительно превосходят своих предшественников.

Wccftech

Wccftech

Особенно впечатляет внешний вид Vice City, который в новой игре выглядит невероятно реалистично, а также вода, качество которой уже превышает уровень, достигнутый в Red Dead Redemption 2.

Wccftech

Wccftech

Подробности о Grand Theft Auto 6 пока остаются в тени, но ожидание скоро закончится, так как официальная демонстрация игры запланирована на декабрь.

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