Гарнитура Vision Pro получит ещё три игры из Apple Arcade

На сегодняшний день в Apple Arcade доступно 250 игр, из которых 12 — пространственные, разработанные специально для visionOS.

Касательно трёх новых игр из Apple Arcade, которые станут доступны в гарнитуре, речь идёт об известных аркадах и приключенческих проектах: Alto's Odyssey: The Lost City by Land & Sea / Snowman, Gibbon: Beyond the Trees от Broken Rules, Spire Blast от Orbital Knight.