Игры
12:45, 06 ноября 2023
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Глава Xbox назвал пользователей PlayStation, Nintendo и Steam Deck частью сообщества консоли Microsoft

Фил Спенсер, глава Xbox и CEO Microsoft Gaming, в свежем интервью для японского издания Famitsu, поделился своим видением Xbox как универсальной платформы, объединяющей игроков со всех уголков планеты, независимо от их предпочтений в устройствах.

Insider Gaming

Insider Gaming

Спенсер подчеркнул, что Xbox стремится стать брендом, выбираемым игроками в любом месте и на любом устройстве, будь то домашние консоли, ПК или облачные сервисы.

Он отметил значительный рост интереса к ПК-геймингу в Японии, который во многом поддерживается Xbox, и выразил радость от того, что бренд становится все более популярным среди местных геймеров.

Глава игрового подразделения Microsoft также выразил уверенность в том, что Xbox и Steam Deck, а также пользователи PlayStation и Nintendo, являются частью единого игрового сообщества Microsoft, подчеркивая, что Xbox Game Pass и другие сервисы Xbox предназначены для всех игроков, независимо от их выбора платформы.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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