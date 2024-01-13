Google намерена принимать реальные деньги при внутриигровых расчётах

Сначала программу реализуют в Мексике, Бразилии, Индии, а затем в других странах. Также известно, что в планах Google — новая модель оплаты покупок и подписок внутри приложений.

В Google сообщили, что компания готовит крупное обновление своей корпоративной политики для совершенствования модели платы за обслуживание по новой программе — Real Money Gaming (RMG).