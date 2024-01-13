Игры
23:15, 13 января 2024
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Google намерена принимать реальные деньги при внутриигровых расчётах

Компания Google сообщила о планах внедрить расширенную программу поддержки игр за реальные деньги. Как это будет осуществлено, компания не уточнила, но известно, что это будут внутриигровые расчёты.

Mika Baumeister / Unsplash

Mika Baumeister / Unsplash

Сначала программу реализуют в Мексике, Бразилии, Индии, а затем в других странах. Также известно, что в планах Google — новая модель оплаты покупок и подписок внутри приложений.

В Google сообщили, что компания готовит крупное обновление своей корпоративной политики для совершенствования модели платы за обслуживание по новой программе — Real Money Gaming (RMG).

Автор:Андрей Кадуков
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