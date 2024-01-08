GTA V запустили на смартфоне Xiaomi Poco 2021 года выхода

Это стало возможным благодаря усилиям энтузиастов эмуляции, которые стремятся адаптировать игры с консолей и ПК для Android-устройств.

Xiaomi Poco F3, оснащенный чипсетом Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти, работал на пределе своих возможностей, чтобы обеспечить запуск GTA V.

Сообщается, что оперативная память телефона использовалась на 90%. Для более глубокого понимания технических аспектов этого достижения можно обратиться к специализированному треду на сабреддите «Emulation on Android» платформы Reddit.

Этот успех может стать толчком для разработчиков Rockstar к оптимизации GTA V для мобильных платформ, включая адаптацию графики и поддержку контроллеров.

Возможно, в будущем мы увидим официальный релиз GTA V на мобильных устройствах, что станет настоящим подарком для фанатов серии.