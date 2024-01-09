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09:00, 09 января 2024
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Хакер похвастался взломом PlayStation и заработком $10 000 на этом

Энди Нгуен, известный в интернете под псевдонимом The Flow и работающий в области исследования безопасности, недавно совершил взлом PlayStation.

Ferra.ru

Ferra.ru

Конкретная модель консоли, подвергшаяся взлому, в источнике не уточняется.

В преддверии новогодних праздников Нгуен «поздравил» японскую компанию Sony, представив своего рода «подарок» в виде взлома.

В ответ на это Sony быстро предложила вознаграждение в размере $10 000 любому, кто сможет обнаружить уязвимости в системе.

Информация о взломе была опубликована на портале HackerOne, где пользователи делятся данными об ошибках в системе и сбоях в продуктах с авторами программного обеспечения и разработчиками.

Отмечается, что Нгуен также обнаружил другой эксплойт, за который ему было выплачено $2500.

Произошедшее в очередной раз подчеркивает важность кибербезопасности в современном мире и демонстрирует, как компании, такие как Sony, активно работают над устранением уязвимостей в своих системах, предлагая вознаграждения за обнаружение потенциальных рисков.

Автор:Булат Кармак
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