Хакерский слив раскрыл более жестокие концовки GTA 5, так и не попавшие в игру

В результате взлома в сеть попал полный исходный код игры, включая планы на выпуск однопользовательских DLC и альтернативные концовки сюжета.

Оказалось, что разработчики изначально задумывали для главных героев гораздо более жестокие финалы, чем те, что в итоге попали в игру.

Так, в одной из неиспользованных концовок Франклин бросал Майкла на лопасти полицейского вертолета, что приводило к его расчленению на мелкие кусочки. В другой концовке Тревора замораживали жидким азотом, после чего Майкл разбивал его тело на осколки.

Эти сцены были подробно описаны в слитом коде, включая готовые скрипты, диалоги и даже озвучку.

Причины, по которым разработчики отказались от этих жестоких концовок, остаются неизвестными.