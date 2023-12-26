Хакерский слив раскрыл более жестокие концовки GTA 5, так и не попавшие в игру
Недавний хакерский слив раскрыл неизвестные ранее детали о Grand Theft Auto 5 от Rockstar Games.
IGN
В результате взлома в сеть попал полный исходный код игры, включая планы на выпуск однопользовательских DLC и альтернативные концовки сюжета.
Оказалось, что разработчики изначально задумывали для главных героев гораздо более жестокие финалы, чем те, что в итоге попали в игру.
Так, в одной из неиспользованных концовок Франклин бросал Майкла на лопасти полицейского вертолета, что приводило к его расчленению на мелкие кусочки. В другой концовке Тревора замораживали жидким азотом, после чего Майкл разбивал его тело на осколки.
Эти сцены были подробно описаны в слитом коде, включая готовые скрипты, диалоги и даже озвучку.
Причины, по которым разработчики отказались от этих жестоких концовок, остаются неизвестными.