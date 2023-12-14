Игры
18:45, 14 декабря 2023
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Игра Atomic Heart оказалась одной из самых востребованных в поиске Google

Российский шутер Atomic Heart от студии Mundfish вошёл в топ-10 поисковых трендов Google за 2023 год. Об этом сообщается на сайте сервиса аналитики поисковых запросов Google Trends.

Mundfish.com

Mundfish.com

Atomic Heart получила 9 место. В основном игру искали пользователи из России, Белоруссии, Литвы, Молдовы и Казахстана. Но какое количество запросов поисковая система обработала, не сообщается.

В десятку вошли популярные игры, такие как Hogwarts Legacy — первое место, второе и третье места у The Last of Us и Connections соответственно. Вошли в топ и Battlegrounds Mobile India, Starfield, Baldur's Gate 3, Suika Game, Diablo IV и Sons of the Forest.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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