18:45, 14 декабря 2023
1 мин.
Игра Atomic Heart оказалась одной из самых востребованных в поиске Google
Российский шутер Atomic Heart от студии Mundfish вошёл в топ-10 поисковых трендов Google за 2023 год. Об этом сообщается на сайте сервиса аналитики поисковых запросов Google Trends.
Mundfish.com
Atomic Heart получила 9 место. В основном игру искали пользователи из России, Белоруссии, Литвы, Молдовы и Казахстана. Но какое количество запросов поисковая система обработала, не сообщается.
В десятку вошли популярные игры, такие как Hogwarts Legacy — первое место, второе и третье места у The Last of Us и Connections соответственно. Вошли в топ и Battlegrounds Mobile India, Starfield, Baldur's Gate 3, Suika Game, Diablo IV и Sons of the Forest.