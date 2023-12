Игра Atomic Heart оказалась одной из самых востребованных в поиске Google

Atomic Heart получила 9 место. В основном игру искали пользователи из России, Белоруссии, Литвы, Молдовы и Казахстана. Но какое количество запросов поисковая система обработала, не сообщается.

В десятку вошли популярные игры, такие как Hogwarts Legacy — первое место, второе и третье места у The Last of Us и Connections соответственно. Вошли в топ и Battlegrounds Mobile India, Starfield, Baldur's Gate 3, Suika Game, Diablo IV и Sons of the Forest.