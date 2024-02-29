Инсайдер: за масштабирование изображения в PS 5 Pro будет отвечать всего лишь GPU

Neural Processing Unit, NPU, или ИИ-ускоритель — нейтронный процессор, который по более ранним слухам должно было получить новое поколение Pro-версии PS5. Kepler утверждает, что на деле за масштабирование изображения будет отвечать обычный GPU, так как точно известно, что APU Viola, которым будут оснащены PS 5 Pro, не имеет выделенного NPU.

Поэтому Kepler усомнился в том, что это будет именно ИИ-масштабирование, как в Nvidia DLSS.