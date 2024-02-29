Игры
Опубликовано 29 февраля 2024, 03:00
1 мин.

Инсайдер: за масштабирование изображения в PS 5 Pro будет отвечать всего лишь GPU

Инсайдер под ником Kepler рассказал, что консоль Sony PlayStation 5 Pro не получит аппаратное обеспечение для апскейла — масштабирования изображения — на основе выделенного блока NPU.
Technizo Concept / YouTube

Technizo Concept / YouTube

Neural Processing Unit, NPU, или ИИ-ускоритель — нейтронный процессор, который по более ранним слухам должно было получить новое поколение Pro-версии PS5. Kepler утверждает, что на деле за масштабирование изображения будет отвечать обычный GPU, так как точно известно, что APU Viola, которым будут оснащены PS 5 Pro, не имеет выделенного NPU.

Поэтому Kepler усомнился в том, что это будет именно ИИ-масштабирование, как в Nvidia DLSS.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.