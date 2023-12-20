Игры
12:00, 20 декабря 2023
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iPhone 15 Pro не потянул графику Resident Evil 4 Remake и не выдал в тестах 30 FPS

Инсайдер MrMacRight в игровых тестах сравнил флагман iPhone 15 Pro и iPad Pro на чипах M1 и M2. Результаты смартфона инсайдера разочаровали.

REVIL / YouTube

REVIL / YouTube

По его словам, iPhone 15 Pro не может обеспечить необходимые 30 кадров в секунду в игре Resident Evil 4 Remake. Во время игры при разрешении 1560x720 и включённой технологии повышения резкости MetalFX смартфон не давал 30 FPS. Близкие цифры наблюдались в простых сценах, но во время боёв наблюдалась просадка до 25 и 20 FPS.

Стрельба из снайперской винтовки приводила к ещё большем ухудшению графики. При этом уменьшить требования к устройству в настройках игры невозможно.

MrMacRight пришёл к выводу, что причина такой ситуации — троттлинг, или ограничение максимальной тактовой частоты, вызываемое перегревом смартфона из-за недостаточного охлаждения.

Зато iPad Pro M2 показал лучшие результаты, не теряя качества графики ни на одном из этапов теста.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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