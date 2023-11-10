Издатель GTA 6 намекнул на появление в игре персонажей, управляемых ИИ

Генеральный директор Take Two, Штраус Зельник, поделился своими мыслями о том, как генеративный ИИ может сделать персонажей игр более интересными и забавными.

Это открытие приходит вслед за объявлением Microsoft о сотрудничестве с Inworld для использования искусственного интеллекта в создании персонажей и сюжетов игр.

Зельник утверждает, что применение ИИ может значительно улучшить взаимодействие с NPC (неигровыми персонажами) в видеоиграх, делая их более глубокими, разнообразными и непредсказуемыми.

Это может привести к новому уровню взаимодействия в играх, где NPC не будут ограничены стандартными сценариями.

Хотя многие все еще сомневаются в таких технологических новшествах, Зельник видит в этом большой потенциал для улучшения игровых продуктов. Он упоминает, что с применением генеративного ИИ, NPC могут стать не только интересными, но и забавными.

Стоит отметить, что именно под крылом Take Two студия Rockstar работает над новой частью GTA. И такие разговоры могут происходить вовсе не просто так, учитывая, что накануне был анонсирован показ первого трейлера GTA 6 в начале декабря.