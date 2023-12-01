Игры
23:15, 01 декабря 2023
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Издатель рассказал некоторые детали о «Ведьмаке 4»

Руководитель разработки серии игр «Ведьмак» Себастьян Калемба рассказал, какой будет новый проект под названием «Ведьмак 4», или The Witcher 4, который выйдет через несколько лет.

CD Projekt Red

CD Projekt Red

Проект имеет несколько названий: «Ведьмак 4» получил кодовое название Polaris, а после релиза игра будет называться «Ведьмак 4: Новая сага». Проект будет рассчитан не только на фанатов серии, но и на новых геймеров, которые раньше не сталкивались с игрой. По словам Калембы, издатель серии, студия CD Project Red, хочет создать новое игровое сообщество.

Он пообещал сохранить в игре свободу действий, но объяснил, что действия игроков всё же будут ограничены некоторыми рамками, как того требует повествование. Общая сюжетная канва серии сохранится, но студия хочет сделать части игры разными, потому старые игроки увидят много новшеств, в том числе более динамичный геймлей, мощный виток развития основного сюжета и более глубокое раскрытие персонажей.

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