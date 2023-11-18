Как тебе такое, Playstation? Этот 4К-проектор ViewSonic делали для Xbox-игр
ViewSonic подняла планку, представив новейший лазерный 4K-проектор, созданный специально для владельцев Xbox. LX700-4K, входящий в серию «Designed for Xbox», может похвастаться отличным качеством изображения с поддержкой «True 4K HDR» на колоссальном 300-дюймовом экране.
ViewSonic
Геймеры смогут насладиться задержкой ввода всего 4,2 миллисекунды. В то время как киноманы наслаждаются кинематографическим великолепием, серьезные геймеры могут оптимизировать возможности проектора, настроив параметры для воспроизведения изображения в формате QHD (1440p) с частотой 120 Гц. Источник света, излучающий 3 500 ANSI люмен, обещает работу в течение 30 000 часов.
Хотя Wi-Fi не входит в список функций, его компенсирует беспроблемная совместимость с такими устройствами потокового вещания, как Chromecast и Apple TV, а также порт HDMI с поддержкой eARC.