Игры
07:30, 18 ноября 2023
1 мин.

Как тебе такое, Playstation? Этот 4К-проектор ViewSonic делали для Xbox-игр

ViewSonic подняла планку, представив новейший лазерный 4K-проектор, созданный специально для владельцев Xbox. LX700-4K, входящий в серию «Designed for Xbox», может похвастаться отличным качеством изображения с поддержкой «True 4K HDR» на колоссальном 300-дюймовом экране.

ViewSonic

ViewSonic

Геймеры смогут насладиться задержкой ввода всего 4,2 миллисекунды. В то время как киноманы наслаждаются кинематографическим великолепием, серьезные геймеры могут оптимизировать возможности проектора, настроив параметры для воспроизведения изображения в формате QHD (1440p) с частотой 120 Гц. Источник света, излучающий 3 500 ANSI люмен, обещает работу в течение 30 000 часов.

Хотя Wi-Fi не входит в список функций, его компенсирует беспроблемная совместимость с такими устройствами потокового вещания, как Chromecast и Apple TV, а также порт HDMI с поддержкой eARC.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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