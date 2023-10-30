Как выглядит интерфейс Resident Evil 4 на iPhone 15

Несмотря на визуальную красоту, управление в игре оставляет желать лучшего. Разработчики из японской команды Capcom решили использовать сенсорные элементы управления, которые могут показаться неудобными для геймеров.

В частности, ручная фокусировка активируется поднятием большого пальца, который также используется для перемещения камеры, что может создать определённые трудности во время игры.

Напомним, что игра выходит в App Store уже сегодня, 30 октября. Её цена составит около €30. Несмотря на то, что визуально проект впечатляет, на экране iPhone 15 качество самой игры ещё предстоит оценить.

Уже сейчас видно, что при портировании игры на мобильные устройства без возможности подключения Bluetooth-контроллера или использования более крупного экрана могут возникнуть проблемы.