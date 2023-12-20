Игры
20:15, 20 декабря 2023
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Какое «железо» получит новая консоль Xbox, которая выйдет в 2026 году

Слухи о новом поколении игровой консоли Xbox, которое, как ожидается, выйдет в 2026 году, указывают на использование передовых технологий AMD Zen5 и RDNA5.

VideoCardz.com

VideoCardz.com

Эти слухи исходят от источника Red Gaming Tech и были подтверждены утечкой из судебного дела FTC против Microsoft.

Согласно ним, редмондская корпорация планирует ускорить запуск новой консоли, первоначально запланированный на 2028 год, перенеся его на 2026-й.

Это решение, по всей видимости, является ответом на запуск PlayStation 5 Pro, который ожидается в IV квартале следующего года.

Новая консоль Xbox будет основана на архитектуре Zen5 и RDNA5 от AMD. В документах, утекших в ходе судебного процесса, также упоминается обсуждение использования архитектуры ARM64 или AMD x64 Zen6.

Таким образом, утечки намекают на то, что новая консоль Xbox будет представлена раньше, чем PlayStation 6.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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