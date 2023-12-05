Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит OLED-дисплеи Samsung и выйдет в начале 2024 года

Согласно последним отчетам из Южной Кореи, Nintendo ведет переговоры с Samsung Display о поставках новейших OLED-панелей для различных устройств, включая Nintendo Switch 2.

Эти переговоры, начавшиеся 1 декабря, были частично вызваны обвинениями в адрес производителя дисплеев BOE в незаконном получении коммерческих секретов Samsung по OLED-технологии.

Новости о возможном использовании OLED-дисплеев в Nintendo Switch 2 усиливают слухи о двух различных моделях консоли: более доступной версии с LCD-панелью и более дорогой модели с OLED-экраном.

Официального подтверждения о дате выпуска Nintendo Switch 2 пока нет, но согласно надежным источникам, консоль может появиться на рынке раньше ожидаемого. Возможно, уже в начале 2024 года.