Китай ввёл ограничения на количество доната и микротранзакций в компьютерных играх

Игровой рынок Китая является самым большим в мире. В стране находятся крупнейшие мировые издатели Tencent Holdings и NetEase. После пандемии рынок игр вернулся к росту, но инвесторы, изучившие перспективы после объявления новых правил, вероятно, отзовут $80 млрд.

Акции Tencent и NetEase в первые же сутки после заявления регулятора упали на 16% и 25% соответственно.

Существо правил в том, что издатели не могут больше поощрять игроков, если они заходят в игру каждый день, тратят деньги на игру в первый раз или если тратят их несколько раз подряд. Как отмечается, всё это — обычные механизмы поощрения в онлайн-играх.