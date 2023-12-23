Игры
03:00, 23 декабря 2023
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Китай ввёл ограничения на количество доната и микротранзакций в компьютерных играх

Национальное управление по делам печати и публикаций КНР опубликовало новые правила, согласно которым издатели игр больше где могут вкладывать в поощрение геймеров безразмерные суммы. Теперь вводятся строгие лимиты.

Donald Wu / Unsplash

Donald Wu / Unsplash

Игровой рынок Китая является самым большим в мире. В стране находятся крупнейшие мировые издатели Tencent Holdings и NetEase. После пандемии рынок игр вернулся к росту, но инвесторы, изучившие перспективы после объявления новых правил, вероятно, отзовут $80 млрд.

Акции Tencent и NetEase в первые же сутки после заявления регулятора упали на 16% и 25% соответственно.

Существо правил в том, что издатели не могут больше поощрять игроков, если они заходят в игру каждый день, тратят деньги на игру в первый раз или если тратят их несколько раз подряд. Как отмечается, всё это — обычные механизмы поощрения в онлайн-играх.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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