Игры
Опубликовано 18 января 2024, 18:45
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Когда выйдет и сколько будет стоить карманная консоль Steam Deck 2

На форуме Chiphell впервые появилась по-настоящему интересная информация о карманной игровой консоли Steam Deck 2.
Design

Design

Согласно сообщению, новая модель будет представлена в III или IV квартале 2026 года. Ожидается, что устройство будет оснащено улучшенным железом, включая OLED-дисплей с разрешением 900p и частотой обновления 90 Гц.

По слухам, новая консоль будет использовать специально разработанный «двигатель с шестью цилиндрами», который будет работать в паре с «160-сильным электродвигателем». Речь, вероятно, идет о 6-ядерном чипе на базе архитектуры Zen 4.

Пользователи форума также обсуждают возможные характеристики и функции устройства, включая его охлаждение и производительность.

Цена на Steam Deck 2, как ожидается, будет выше, чем на текущие модели. Точная стоимость пока неизвестна, но предполагается, что новинка будет значительно дороже из-за улучшенных характеристик и компонентов.

Автор:Булат Кармак
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