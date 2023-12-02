00:00, 02 декабря 2023
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Компания Rockstar покажет трейлер GTA VI уже 5 декабря
Геймеры ломают голову над тем, когда выйдет долгожданный трейлер раскрученной GTA VI. Издатель игры, копания Rockstar Games, хранит молчание, но всё же делает некоторые намёки.
Rockstar Games
Точной даты игры нет; по официальном сообщениям, трейлер выйдет внезапно. Но инсайдеры предполагают, что GTA VI выйдет 5 декабря, а самые смелые, — что 3 числа, потому что именно в воскресенье вышел первый трейлер Red Dead Redemption 2.
Также до конца не ясно, будет показан полноценный трейлер или тизер. Об этом судачат потому, что в GTA Online началось новое событие, возможно, — рекламный ход Rockstar. Может быть, что трейлер покажут на церемонии The Game Awards 2023.
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