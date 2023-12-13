Конец эпохи: E3 отменили навсегда, или почему современный мир такой формат уже не любит
Шокирующее заявление Entertainment Software Association (ESA) подтвердило окончательное закрытие выставки Electronic Entertainment Expo (E3), ознаменовав тем самым конец 28-летней истории культового мероприятия игровой индустрии. Решение было не мгновенное.
Entertainment Software Association / Ferra.ru
Когда-то E3 была вершиной игровых выставок, но по мере того, как на первый план выходили стриминговые платформы и альтернативные цифровые мероприятия, ее актуальность снижалась. ESA изо всех сил пыталась возродить мероприятие после пандемии, а низкая посещаемость в 2019 году намекала на его скорую кончину. Стриминговые гиганты, такие как Twitch и YouTube, в сочетании с персональными цифровыми выставками игровых компаний сделали E3 ненужной.
Президент ESA Стэнли Пьер-Луи признал этот сдвиг, заявив: «Теперь компании имеют доступ к потребителям и деловым отношениям с помощью различных средств, включая собственные индивидуальные выставки».
Игровое сообщество попрощалось с E3, и новыми площадками для крупных анонсов стали такие мероприятия, как The Game Awards и Summer Game Fest. По мере того как опускается занавес выставки E3, игровой мир размышляет о конце эпохи, которая когда-то покоряла и фанатов, и журналистов.