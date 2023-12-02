«Королевский гейминг», или как Саудовской Аравии становится видеоигровой державой
Стремясь к «мировому игровому господству», Саудовская Аравия, возглавляемая наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, направляет свое богатство, основанное на нефти, на индустрию видеоигр. Благодаря огромному количеству инвестиций, в том числе в Nintendo, Take-Two, EA и Activision Blizzard, королевство готово стать «игровой державой».
Ferra.ru / Kandinsky 3
Savvy Games Group, поддерживаемая Саудовским государственным инвестиционным фондом, уже приобрела мобильного разработчика Scopely за 4,9 миллиарда долларов и гигантов эспорта ESL и Faceit за 1,5 миллиарда долларов.
Бывший руководитель EA и Activision, генеральный директор Savvy Брайан Уорд планирует превратить Саудовскую Аравию в игровой центр. Эта мегаинвестиционная акция является частью стратегии Саудовской Аравии по диверсификации экономики и социальным преобразованиям. По мере того как королевство будет осваивать мировую игровую индустрию стоимостью 187 миллиардов долларов, план включает в себя приобретение ведущих издателей игр, а миллиарды зарезервированы для дальнейших инвестиций.
Саудовские деньги меняют игровой ландшафт, и это перекликается с более широким влиянием, которое королевство оказывает на спорт, культуру и развлечения.