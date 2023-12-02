«Королевский гейминг», или как Саудовской Аравии становится видеоигровой державой

Savvy Games Group, поддерживаемая Саудовским государственным инвестиционным фондом, уже приобрела мобильного разработчика Scopely за 4,9 миллиарда долларов и гигантов эспорта ESL и Faceit за 1,5 миллиарда долларов.

Бывший руководитель EA и Activision, генеральный директор Savvy Брайан Уорд планирует превратить Саудовскую Аравию в игровой центр. Эта мегаинвестиционная акция является частью стратегии Саудовской Аравии по диверсификации экономики и социальным преобразованиям. По мере того как королевство будет осваивать мировую игровую индустрию стоимостью 187 миллиардов долларов, план включает в себя приобретение ведущих издателей игр, а миллиарды зарезервированы для дальнейших инвестиций.

Саудовские деньги меняют игровой ландшафт, и это перекликается с более широким влиянием, которое королевство оказывает на спорт, культуру и развлечения.