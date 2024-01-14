Игры
03:00, 14 января 2024
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Крупные компании уволили множество разработчиков игр и других сотрудников

Стало известно о странной тенденции к массовым увольнениям сотрудников из игровых студий и других компаний отрасли.

DanHewittGBX / Wikimedia Commons

DanHewittGBX / Wikimedia Commons

Серия крупных увольнений началась во второй половине 2023 года в разных компаниях, а уже в начале 2024 компания Unity, разработчик игрового движка, уволила 1800 человек, сервис Discord сократил 170 сотрудников, а теперь появилась информация об увольнении «значительной части» команды игровой студии Lost Boys Interactive, участвовавшей в разработке Diablo IV и других игр.

Эта компания — подразделение американского разработчика Gearbox, входящего в структуру шведской издательской группы Embracer. В Lost Boys Interactive уволили несколько десятков человек, сокращения коснулись сотрудников на всех уровнях.

Причина увольнений оказалась в неполучении издательским домом $2 млрд инвестиций от партнёров из Саудовской Аравии.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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