Легальные читы: новый монитор MSI сам выделяет врагов в игре

Этот монитор, помимо своего ИИ-потенциала, умеет отслеживать состояние здоровья персонажей в игре и визуализировать его через RGB LED-панель. Кроме League of Legends, MSI планирует выпустить приложение, позволяющее обучать монитор распознаванию в различных играх.

MEG 321URX не только обладает ИИ. Он предлагает 32-дюймовую 4K QD-OLED панель с контрастностью 1 500 000:1, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Порты HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-C с доставкой питания обеспечивают разнообразные опции подключения.