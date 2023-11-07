Легендарная World of Warcraft может впервые выйти на игровых консолях

Эта новость витает в воздухе уже почти два десятилетия, но лишь сейчас становится близкой к реальности.

На BlizzCon 2023 вице-президент и исполнительный продюсер World of Warcraft Холли Лонгдейл подтвердила, что в Blizzard Entertainment серьезно обсуждают эту возможность.

С момента запуска игры в 2004 году, перенос на консоли казался невозможным, однако сегодня, когда преграды между платформами практически стёрты, а мощность консолей, таких как Xbox Series X, впечатляет, мечта может стать явью.

Лонгдейл отмечает, что технические сложности уже не кажутся непреодолимыми, и команда «довольно хорошо собрана» для такого шага. Особенно это актуально после недавнего приобретения Blizzard Entertainment компанией Microsoft Gaming.