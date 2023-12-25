Лучше пропустить: портативная недоконсоль PlayStation Portal обзавелась обзором
Причудливое творение Sony — PlayStation Portal, устройство стоимостью 200 долларов для удаленного воспроизведения игр с PS5 наконец получило свой обзор от The Verge. Но зачем оно вообще нужно, если смартфон или ноутбук могут делать то же самое бесплатно?
Sony
Хотя Portal может похвастаться четким восьмидюймовым ЖК-экраном и всеми возмодностями DualSense, его особенности и зависимость от Wi-Fi могут раздражать некоторых пользователей. Забудьте о Bluetooth-аудио; для этого вам понадобятся дорогие устройства PlayStation Link. Кроме того, вызывает недоумение отсутствие Wi-Fi 6 в 2023 году.
Однако, несмотря на свои странности, Portal упрощает работу с PS5 Remote Play — это готовое решение для особенно ленивых геймеров. Хотя существуют более дешевые и многофункциональные альтернативы, удобство Portal может привлечь тех, кто готов не замечать его недостатков.
Но если честно, то лучше пропустить это устройство, следующая итерация устройство должна быть лучше.